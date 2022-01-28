Scarlet and Gray Report is taking a look at each member of Ohio State's 2022 recruiting class and breaking down what impact they could make in next year's roster.

PREVIOUSLY: WR Kojo Antwi, QB Devin Brown, CB Jyaire Brown, WR Kaleb Brown, WR Caleb Burton, TE Bennett Christian, DE Caden Curry, OT George Fitzpatrick, WR Kyion Grayes, RB Dallan Hayden, OT Avery Henry, LB CJ Hicks, DE Kenyatta Jackson Jr., DT Hero Kanu, LB Gabe Powers

Today, let's go back to the defensive backfield to look at safety Kye Stokes.