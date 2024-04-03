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I'M HERE: Caleb Downs embracing life, opportunity in Buckeyes secondary
Austin Ward
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DottingTheEyes
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COLUMBUS -- Caleb Downs didn't feel any need to respond.The Ohio State safety didn't know the source of the rumors. He wasn't paying attention to the outside speculation in the midst of spring prac...
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