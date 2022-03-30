Transfer tracker: Here's who Ohio State has reached out to

The offseason is up and running for Ohio State men's basketball team.
After falling short to Villanova in the second round of the NCAA Tournament, head coach Chris Holtmann and the Buckeyes are starting their rebuild ahead of the 2022-23.
Junior forward E.J. Liddell has already announced that he will not be returning to Ohio State and enter the NBA Draft, while the status of players like guard Malaki Branham, forward Seth Towns and forward Justice Sueing remain unknown.
However, Holtmann's track record shows that the Buckeyes will be active in the transfer portal market, something he pointed to with the arrival of Joey Brunk, Cedric Russell and Jamari Wheeler ahead of the start of last season.
“We’ve really tried to be selective about the ones we take," Holtmann said. "Do they fit our culture and our environment?"
Here's a look at the players who have publicly been connected to Holtmann and Ohio State ahead of the start of the 2022-23 season.
More names are entering the portal and will likely to be linked to Ohio State daily. We will update this story as names need to be added and/or removed.
Belmont G Will Richard — Standing at 6-foot-5, 195 pounds, the guard is transferring after one season with Belmont, starting 30 of 33 games and averaging 12.1 points, six rebounds, 1.8 assists and 1.2 steals per game, while shooting 46.8% from the field.
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ECU G Tresten Newton — The 6-foot-5, 190-pound guard averaged shot a career high 43.5% from the field and 33.3% from 3-point range for East Carolina in 2021-22, leading the team with 17.7 points per game. Newton has two years of eligibility remaining.
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West Virginia G Sean McNeil — The 6-foot-3, 210-pound guard out of Union, Kentucky averaged 12.2 points per game in 32 starts for the Mountaineers, shooting a career-high 41.4% from the field and 36.8% from 3. McNeil has two years of eligibility left.
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West Virginia F Jalen Bridges — As a third-year sophomore, the 6-foot-7, 220-pound forward averaged a career-high 8.4 points per game, bringing in 4.8 rebounds and a steal per game while shooting 53.7% inside the 3-point line. According to reports, Bridges is visiting Ohio State March 29-30 and has the Buckeyes in his top four along with Baylor, Alabama and Michigan State. Bridges has two years of eligibility remaining.
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Illinois State G Antonio Reeves — In his second season as a starter, the 6-foot-4, 185-pound guard averaged a career high in points (20.1), rebounds (3.5), assists (1.8), steals (1.2) and turnovers (2.3), shooting 46.9% from the field and 39% from deep. Reeves has two years of eligibility remaining.
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Colgate G Nelly Cummings — The 6-foot, 180-pound guard out of Midland, Pennsylvania averaged a career-high 14.7 points per game and 3.4 assists per game in 32 starts for Colgate last season, shooting 38.4% from the field. He has one season left of eligibility, transferring from Bowling Green to Colgate after his freshman season.
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Bellarmine G Dylan Penn — The 6-foot-3, 190-pound guard averaged a career-high 16.6 points per game, 4.2 rebounds per game and 5.0 assists per game, shooting 49.6% from the field. He has one season of eligibility remaining.
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