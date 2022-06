Ten scattered Monday morning thoughts

Welcome to another week here at the Scarlet and Gray Report. Here’s the 10 things I’m thinking about heading into this week.



Ohio State had a BIG visitor this weekend.

This is going to be a recruiting-heavy column for the next few weeks. Ohio State began its stretch of official visit weekends with a high-profile and incredibly necessary target: Matayo Uiagalelei, the No. 31 player in the 2023 class, the No. 4 player in California and the No. 3 weakside defensive end in the class. He’s a player with everyone’s attention, holding offers from Alabama, Georgia, LSU, Michigan, Texas, Ohio State and Clemson, where his brother D.J. Uiagalelei plays quarterback. It’s a position Ohio State hasn’t gained much ground in so far in the 2023 class, with offers out to 15 different defensive ends, including Desmond Umeozulu, Vic Burley, AJ Hoffler and Tomarrion Parker, who each have scheduled official visits with the Buckeyes, without a commitment. The Buckeyes hope to change that with Matayo Uiagalelei, giving the 6-foot-6, 270-pound defensive end, and his father, the highest treatment.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5USEUgT0hJTyBTVEFURSBCVUNLRVlFUyA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vSE9ZRXVHV3ptcyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0hPWUV1R1d6bXM8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmlnIERhdmUgVWlhZ2FsZWxlaSAoQERVaWFnYWxl bGVpKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RVaWFnYWxlbGVp L3N0YXR1cy8xNTM1NjI5NTc5NTExMDI1NjY5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkp1bmUgMTEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL09oaW9TdGF0ZUZC P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBvaGlvc3RhdGVmYjwvYT4gc3VyZSBr bm93IGhvdyB0byBtYWtlIGEgZ3V5IGZlZWwgc3BlY2lhbCDwn5iOIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9GYW1pbHlPdmVyRXZl cnl0aGluZz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0Zh bWlseU92ZXJFdmVyeXRoaW5nPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29kR2V0c0FsbFRoZUdsb3J5P3NyYz1oYXNoJmFt cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29kR2V0c0FsbFRoZUdsb3J5PC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQmlnRGF2 ZXNCbHVlcHJpbnQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNCaWdEYXZlc0JsdWVwcmludDwvYT4gQHRoZV9mcm9udDU0IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9pRE8ya1dQU0FwIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vaURP MmtXUFNBcDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCaWcgRGF2ZSBVaWFnYWxlbGVpIChA RFVpYWdhbGVsZWkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRFVp YWdhbGVsZWkvc3RhdHVzLzE1MzU3NzAxNTI5NTU5NjEzNDQ/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAxMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIGd1eSBNYXRheW8gYWN0dWFsbHkgb3JkZXJlZCBUd2lzdGll cywgY2hpcHMgSSBhdGUgYmFjayBpbiB0aGUgaXNsYW5kIG9mIFNhbW9hIGFu ZCBJIGNhbuKAmXQgYmVsaWV2ZSAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9PaGlvU3RhdGVGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AT2hpb1N0 YXRlRkI8L2E+IGdvdCB0aGVtIGZvciBoaW3igKZXT1cuIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Qb2x5S2lkP3NyYz1oYXNoJmFt cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUG9seUtpZDwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1lvdW5nQ29uY3JldGU/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNZb3VuZ0NvbmNyZXRl PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29k c1BsYW4/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb2Rz UGxhbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0Nmc3lYdW9sMlMiPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS9DZnN5WHVvbDJTPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJpZyBE YXZlIFVpYWdhbGVsZWkgKEBEVWlhZ2FsZWxlaSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EVWlhZ2FsZWxlaS9zdGF0dXMvMTUzNTI4Nzc4OTQ3 ODEwMDk5Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDEwLCAyMDIyPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Ohio State has been known to make a splash at defensive end despite not bringing in a five-star talent in the 2022 class. While Uiagalelei is not a five-star defensive end, he’s a big name, one that could be the splash the Buckeyes need. And it seems to have left a good impression on the Bellflower, Calf. native. The dude is also extremely talented.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NYXRheW8gc2F3IHRoZSBwaWFubyBhdCB0aGUgQ29sdW1idXMgQWly cG9ydCBhbmQgaGUgaGFkIHRvIGp1bXAgb24gYW5kIGdldCBhIGxpdHRsZSBq YW0gc2Vzc2lvbiBpbiBiZWZvcmUgd2UgaGVhZCBiYWNrIHRvIENhbGkuIFRo YW5rIHlvdSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL09oaW9TdGF0 ZUZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBPaGlvU3RhdGVGQjwvYT4gYW5k IHRoZSB3aG9sZSBzdGFmZiBmb3IgYW4gYW1hemluZyB3ZWVrZW5kLiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRUF6NjJXYWhoayI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L0VBejYyV2FoaGs8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmlnIERhdmUgVWlhZ2FsZWxl aSAoQERVaWFnYWxlbGVpKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0RVaWFnYWxlbGVpL3N0YXR1cy8xNTM2MTUyNTcxNDc5Mzk2MzU3P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

What about the other visitors? Where do they fit in?