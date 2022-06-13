 Ten scattered Monday morning thoughts
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Ten scattered Monday morning thoughts

Matayo Uiagalelei was one of five o
Matayo Uiagalelei was one of five o
Colin Gay • ScarletAndGrayReport
Managing Editor
@ColinGay_Rivals
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Welcome to another week here at the Scarlet and Gray Report.

Here’s the 10 things I’m thinking about heading into this week.


Ohio State had a BIG visitor this weekend. 

This is going to be a recruiting-heavy column for the next few weeks.

Ohio State began its stretch of official visit weekends with a high-profile and incredibly necessary target: Matayo Uiagalelei, the No. 31 player in the 2023 class, the No. 4 player in California and the No. 3 weakside defensive end in the class.

He’s a player with everyone’s attention, holding offers from Alabama, Georgia, LSU, Michigan, Texas, Ohio State and Clemson, where his brother D.J. Uiagalelei plays quarterback.

It’s a position Ohio State hasn’t gained much ground in so far in the 2023 class, with offers out to 15 different defensive ends, including Desmond Umeozulu, Vic Burley, AJ Hoffler and Tomarrion Parker, who each have scheduled official visits with the Buckeyes, without a commitment.

The Buckeyes hope to change that with Matayo Uiagalelei, giving the 6-foot-6, 270-pound defensive end, and his father, the highest treatment.

Ohio State has been known to make a splash at defensive end despite not bringing in a five-star talent in the 2022 class. While Uiagalelei is not a five-star defensive end, he’s a big name, one that could be the splash the Buckeyes need.

And it seems to have left a good impression on the Bellflower, Calf. native.

The dude is also extremely talented.

What about the other visitors? Where do they fit in? 

Along with 2023 quarterback and four-star Baylor commit Austin Novosad,who I caught up with Sunday night, Ohio State had four other official visitors: four-star linebacker Deron Gullette, four-star tight end Riley Williams, four-star cornerback Daniel Harris and four-star offensive tackle Miles Walker.

Let’s look at each of these positions...

Read the rest of the column in The Horseshoe Lounge.

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