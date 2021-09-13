 Ohio State Buckeyes Football Recruiting - Social Slant: Weekend Visitors
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Social Slant: Weekend visitors

Sean Williams • ScarletAndGrayReport
Recruiting Writer
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While the Buckeyes came up short on the scoreboard to the Oregon Ducks on Saturday, 35-28. The result didn't seem to damper the spirits of the numerous visitors that were on campus to get a closer look at Ohio State and see what the game day atmosphere was like.

ScarletandGrayReport.com takes a look at some social media reactions from some of the Buckeyes commits, top targets, and other prospects of interest

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