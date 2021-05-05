BuckeyeGrove - Social Slant: Coaches, commits and a target react to Turner’s decision

Social Slant: Coaches, commits and a target react to Turner’s decision
Joseph Hastings • BuckeyeGrove
Recruiting Reporter
After going over a couple of months without landing a commitment, Ohio State has added two new members to their 2022 class in less than a week.
The program got the ball rolling on Sunday by adding safety Kye Stokes to the fold. And, roughly a half hour ago, they saw Rivals250 cornerback Ryan Turner join forces with the Buckeyes.
With Turner being a coveted prospect, several people reacted to his decision earlier today. Down below are social media reactions from a few Ohio State coaches and pledges, as well as a five-star target in the 2023 class.
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