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Pre-Game Look: Buckeyes ready for Minnesota

Scott Stuart
Photographer
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MINNEAPOLIS--Ohio State and Minnesota are midway through the first quarter in the 2021 season opener. But our Scott Stuart was on the field before kickoff and delivers a look at the moments before the action.

Click here to take a look at our exclusive photo gallery from Minneapolis.

All photos were taken by Scott Stuart for ScarletandGrayReport.com.

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