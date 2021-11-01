 Photos: Ohio State 81, Indianapolis 46
News More News
{{ timeAgo('2021-11-01 22:29:41 -0500') }} football Edit

Photos: Ohio State 82, Indianapolis 46

Ohio State sophomore forward Zed Key
Ohio State sophomore forward Zed Key (Scott Stuart)
Colin Gay • ScarletAndGrayReport
Managing Editor
@ColinGay17

Ohio State finished off its preseason with an exhibition win against Indianapolis

Check out our exclusive game night photo gallery from the Schottenstein Center Monday night.

All pictures were taken by staff photographer Scott Stuart.

SIGN UP FOR YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION TODAY!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}