 ScarletAndGrayReport - Photos: Ohio State 66, Maryland 17
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Photos: Ohio State 66, Maryland 17

Scott Stuart
Photographer
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Ohio State kept rolling along with a 66-17 blowout of Maryland on Saturday afternoon in Columbus. Get a close-up look at the action with our exclusive game day photo gallery.

All pictures were taken by staff photographer Scott Stuart.

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