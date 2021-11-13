 ScarletAndGrayReport - Photos: Ohio State 59, Purdue 31
News More News
{{ timeAgo('2021-11-13 22:24:32 -0600') }} football Edit

Photos: Ohio State 59, Purdue 31

SGR Staff • ScarletAndGrayReport
Staff
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Ohio State exploded offensively behind Garrett Wilson and Jaxon Smith-Njigba in a 59-31 win over Purdue on Saturday. Take a look at the action in our exclusive game day photo gallery.

All pictures were taken by staff photographer Scott Stuart.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}