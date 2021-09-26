 ScarletAndGrayReport - Photos: Ohio State 59, Akron 7
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Photos: Ohio State 59, Akron 7

Scott Stuart
Photographer
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Ohio State got nearly everyone in the game in a 59-7 win over Akron on Saturday night. Get a look at all the action and a lot of new faces in our exclusive game day photo gallery.

All pictures were taken by staff photographer Scott Stuart.

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