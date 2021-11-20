 ScarletAndGrayReport - Photos: Ohio State 56, Michigan State 7
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Photos: Ohio State 56, Michigan State 7

Scott Stuart
Photographer
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Ohio State put on a show in a 56-7 destruction of Michigan State. Take a look back at the action in our exclusive game day photo gallery.

All pictures were taken by staff photographer Scott Stuart.

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