 ScarletAndGrayReport - Photos: Ohio State 52, Rutgers 13
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Photos: Ohio State 52, Rutgers 13

Scott Stuart
Photographer
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Piscataway, NJ--The Buckeyes turned in their most complete effort of the season and beat Rutgers 52-13 on Saturday. Take a look back at the action in our exclusive game day photo gallery.

All pictures were taken by staff photographer Scott Stuart.

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