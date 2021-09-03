 ScarletAndGrayReport - Photos: Ohio State 45, Minnesota 31
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Photos: Ohio State 45, Minnesota 31

SGR Staff • ScarletAndGrayReport
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MINNEAPOLIS--Ohio State knocked off Minnesota 45-31 to open the season on Thursday night. Scott Stuart was on the sidelines to give Buckeye fans the best look at the action.

Click here to take a look at our exclusive photo gallery from Minneapolis.

All photos were taken by Scott Stuart for ScarletandGrayReport.com.

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