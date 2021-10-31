 ScarletAndGrayReport - Photos: Ohio State 33, Penn State 24
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Photos: Ohio State 33, Penn State 24

Scott Stuart
Photographer
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Ohio State was pushed, but survived an upset bid from Penn State in Columbus on Saturday night.

Take a look back at the action in our exclusive game night photo gallery from Columbus.

All pictures were taken by staff photographer Scott Stuart.

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