 ScarletAndGrayReport - Photos: Ohio State 26, Nebraska 17
News More News
{{ timeAgo('2021-11-06 19:05:36 -0500') }} football Edit

Photos: Ohio State 26, Nebraska 17

SGR Staff • ScarletAndGrayReport
Staff
Related
Related
{{ link.display_text }} |

LINCOLN, NE--Ohio State kept its playoff hopes alive with a 26-17 win over Nebraska on Saturday. Take a look at the action from field level in our exclusive game day photo gallery.

All pictures were taken by staff photographer Scott Stuart.

Sign up today and get your first 30 days free
Sign up today and get your first 30 days free
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}