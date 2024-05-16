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Ohio State: Which 2023 defensive recruits are ready to make a Year 2 jump?
Bill Landis
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DottingTheEyes
Staff
COLUMBUS — Ohio State isn’t a program that typically gives true freshmen an abundance of snaps. That was especially true for a 2023 recruiting class that joined a roster that already had most start...
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