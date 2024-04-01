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Ohio State notebook: O-line working to find best five midway through spring
Bill Landis
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DottingTheEyes
Staff
COLUMBUS — If you wanted specifics from Ohio State’s offensive line progress at the midway point of spring, position coach Justin Frye preferred to keep it more general. “We’re just still trying to...
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