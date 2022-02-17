 ScarletAndGrayReport - Ohio State lands four-star OL Luke Montgomery
News More News
{{ timeAgo('2022-02-17 14:09:18 -0600') }} football Edit

Ohio State lands four-star OL Luke Montgomery

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove checks in with four-star offensive tackle Luke Montgomery to break down his commitment to the Ohio State Buckeyes.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}