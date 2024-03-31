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Ohio State lands commitment from New Jersey safety Deshawn Stewart
Jeremy Birmingham
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DottingTheEyes
Recruiting Analyst
COLUMBUS—One week after his first visit to Ohio State and less than one day after his high school teammate and childhood best friend committed to the Buckeyes, DeShawn Stewart has also committed to...
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