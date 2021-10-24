 No. 5 Ohio State vs. Indiana Photo Gallery
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No. 5 Ohio State vs. Indiana Photo Gallery

Colin Gay • ScarletAndGrayReport
Managing Editor
@ColinGay17
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BLOOMINGTON, Ind. — No. 5 Ohio State dominated Indiana on the road Saturday night, 54-7.

Here's an exclusive photo gallery from the Buckeyes' win from Scott Stuart.

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