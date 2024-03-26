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Key Takeaways as Keenan Bailey retools Ohio State tight ends group
Austin Ward
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DottingTheEyes
Publisher
COLUMBUS -- The sharp, powerful voice Keenan Bailey normally brings to his Ohio State press conferences was missing.Where did it go?"Somewhere on the practice field," the Buckeyes tight ends coach ...
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