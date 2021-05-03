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football
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It's a who's who of teams in the mix for five-star DL Lebbeus "LT" Overton
Sam Spiegelman
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
DORAL, Fla. — Lebbeus Overton — more affectionately known as “LT” — debuted as the top player in the augural Rivals100 for the Class of 2023 earlier this spring.The five-star prospect joins rarifie...
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