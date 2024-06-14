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Four-star receiver Quincy Porter commits to Ohio State
Jeremy Birmingham
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DottingTheEyes
Recruiting Analyst
COLUMBUS — Four-star wide receiver Quincy Porter has announced his commitment to Ohio State. A playmaker for New Jersey powerhouse program Bergen Catholic, Porter is a different type of receiver th...
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