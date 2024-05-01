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Big-time tackle set to visit Ohio State, Buckeyes busy with new offers
Jeremy Birmingham
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DottingTheEyes
Recruiting Analyst
Recruiting is a non-stop business and there aren't many places in the country that do it at the level Ohio State does. Keeping up with the Buckeyes' recruiting efforts is a full-time job and Dottin...
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